Trotz Spotts über Apple: Google verabschiedet sich vom Kopfhöreranschluss

Google bringt das neue Pixel 6a ohne Kopfhöreranschluss auf den Markt. Herkömmliche Kopfhörer können somit nur noch per Adapter mit dem Handy gekoppelt werden. Ansonsten müssen sie über einen USB-C-Anschluss oder eine drahtlose Verbindungsoption verfügen, berichtet Business Insider.

Die Entscheidung, nun auch das Budget-Modell ohne den Anschluss herauszubringen, kommt überraschend. Denn vor nur 9 Monaten hatte sich Google mit einem Videospot noch über Apple lustig gemacht. In dem Spot „The Circle Comes Full Circle“ wurde das Pixel 5a mit Kopfhöreranschluss beworben. Die futurezone hat berichtet.

Apple im Werbeclip verspottet

Die Gestaltung des Spots war eine klare Anlehnung an diverse Werbevideos, die Apples langjähriger Design-Chef Jony Ive entwarf. Ive fungierte dabei als Erzähler aus dem Off, der über bestimmte Details der Produkte poetische Gedanken wälzte. Im Google-Spot wird die "glorreiche Errungenschaft, die sich aus unserer Vergangenheit nährt und uns in die Zukunft erhebt" von einer zweiten, flüsternden Stimme als "ein Kopfhöreranschluss" entlarvt.