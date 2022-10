Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro sind da: 7 Dinge, die ihr wissen müsst

Der Hauptunterschied der beiden neuen Handys liegt in ihrer Größe bzw. dem Display , der Kameraausstattung und natürlich im Preis (mehr dazu weiter unten).

Am Donnerstag hat Google die neueste Generation seiner Pixel-Smartphones vorgestellt. Falls ihr die Präsentation verpasst habt, wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die ihr zu den Handys wissen müsst:

Der Real-Tone-Algorithmus , der bei Porträts von People of Color (PoC) Hauttöne korrekt wiedergeben soll, wurde ebenfalls zusätzlich verbessert.

Besonders stark aufpoliert wurde der Zoom . Google verspricht, dass mit dem Pixel die Qualität eines 2-fachen Teleobjektivs erreicht werden kann. Beim Pro soll es sogar die eines 10-fachen Objektivs sein. Besonders stark verbessert sollen auch die Zoom-Zwischenstufen worden sein. Bei bereits bekannten Funktionen gibt es ebenfalls Neuerungen zu berichten. So wurde etwa der Nachtmodus deutlich flotter gemacht.

Wie immer bei den Pixel-Phones hat Google besonderen Wert auf die Ausstattung der Kameras gelegt. Die Hauptkamera löst mit maximal 50 Megapixel auf, die Ultra-Weitwinkel mit 12 und die Tele des Pro mit maximal 48.Das reguläre Pixel 7 kommt etwa mit einer verbesserten Makrofunktion . Bis zu 3 Zentimeter kann man damit an das Motiv herangehen. Videos können nun mit einem größeren Farbumfang aufgenommen werden.

Großer Wermutstropfen: Diese Feature funktioniert aktuell lediglich bei Sprachnachrichten in Googles hauseigener Messenger-App .

7) Verfügbarkeit in Österreich

Für interessierte Käufer*innen in Österreich gibt es allerdings wieder schlechte Nachrichten: Auch die 7. Pixel-Generation nimmt Google nicht zum Anlass, seine Handys hierzulande über seinen Store zu verkaufen. Das Pixel wird in Österreich also weiterhin von Google nicht offiziell angeboten.

Wenn man also keine Bekannten in Deutschland hat, die das Handy für einen bestellen, ist man auf Dritthändler angewiesen. Die obigen Aktionen kann man bei jenen aber natürlich nicht wahrnehmen.

Immerhin sind Garantieabwicklungen auch von Österreich aus in der Regel kein Problem.