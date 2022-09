Preis von kommendem Google Pixel 7 durchgesickert

In knapp 2 Wochen, also am 6. Oktober 2022, wird Google seine neue Generation an Pixel-Smartphones vorstellen. Artem Russakovskii von Android Police wurden nun die Preise der Handys zugespielt, wie er auf Twitter schreibt. Sie würden von einer Quelle stammen, der er vertraut, wie es heißt.

Demnach soll das reguläre Pixel 7 599 Dollar kosten, während das Pixel 7 Pro 899 Dollar kosten wird. Es sind die gleichen Listenpreise wie beim Start des Pixel 6. Google verzichtet also (so wie Apple beim iPhone 14 in den USA) demnach auf eine Preiserhöhung.