Google stellt Pixel Watch offiziell vor

Neben den neuen Pixel-Handys hat Google am Donnerstag auch seine Pixel Watch offiziell vorgestellt. Es ist die erste hauseigene Smartwatch von Google und kommt naturgemäß dem hauseigenen System Wear OS.

Die Uhr kommt mit einem Edelstahlgehäuse, hat einen Durchmesser von 41 mm und eine Höhe von 12,3 mm. Das Display hat eine Auflösung von 1,6 Zoll und eine Pixeldichte von 320 PPI. Wenngleich es Google auf den Fotos so aussehen lässt, als wäre das Display der Uhr nahezu randlos, ist dies tatsächlich nicht so. So ist ein deutlich merkbarer, schwarzer Rand um das eigentliche Display.

Vertraute Smartwatch-Funktionen

Die Smartwatch-Funktionen gleichen dem, was man auch von anderen Watches kennt. So informiert die Uhr über Benachrichtigungen am Handy, dank Touchscreen kann man auch direkt darauf reagieren. Wahlweise kann man die Uhr auch über ihren drehbaren Knopf steuern.

Fix integriert ist auch der Sprachassistent Google Assistant. Auch Google Pay wird von der Uhr naturgemäß unterstützt. Man kann also über die Uhr in Geschäften mit seinen hinterlegten Kredit- und Bankkarten bezahlen.