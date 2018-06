Google Play: Bezahlung mit Paysafecard möglich

Theoretisch wäre diese Anonymität auch schon mit Google-Play-Geschenkkarten gegeben, die bereits seit Jahren im Einzelhandel erhältlich sind. Im Gegensatz zu den Geschenkkarten sind Paysafecards aber nicht an einen Anbieter gebunden, sondern können auch bei anderen Online-Shops eingelöst werden. Der internationale Rollout der Bezahlfunktion soll in Polen starten, da es sich mit einer Million Kunden pro Jahr um einen der größten Märkte für den Zahlungsdienstleister handelt. Weltweit ist die Paysafecard in 46 Ländern erhältlich.

Sitz in Österreich

Paysafecard wurde 2013 für 140 Millionen Euro an den britischen Konkurrenten Skrill verkauft. Das Unternehmen hat aber weiterhin seinen Sitz in Wien und wird von Mitgründer Udo Müller geführt. Schlagzeilen machte die Paysafecard auch, weil sie des Öfteren bei Ransomware eingesetzt wird. Angreifer können so relativ einfach und anonym das geforderte Lösegeld erhalten.