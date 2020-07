Google stellt Produktion des Pixel 3a ein

Googles hauseigene Pixel-Smartphones gelten als leistungsstark, aber teuer. Im vergangenen Jahr hat der Online-Konzern allerdings mit dem Pixel 3a und dem etwas größeren Pixel 3a XL zwei vergleichsweise günstige Alternativen vorgestellt, die v.a. wegen guter Kameraleistung bei einem Preis von rund 400 Euro hohe Beliebtheit erlangten. Wie Android Police berichtet, wird die Produktion der beiden Smartphone-Modelle nun eingestellt.

Wie es wohl weitergeht

"Der Google Store hat sein Inventar an Pixel 3a verkauft. Für Leute, die immer noch am Kauf eines Pixel 3a interessiert sind, gibt es noch Restbestände von Partnerunternehmen", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme von Google. Im Google Store selbst wurden die Geräte entweder als "nicht verfügbar" oder "ausverkauft" markiert. Experten fragen sich nun, wie Google mit seiner günstigeren Pixel-Schiene weiter verfahren will.