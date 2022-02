So sehen die Cards auf google.com aus

Die Funktionsweise dieser Cards ist mehr oder weniger selbsterklärend: Fährt man mit der Maus über eine dieser Karten, werden noch einige wenige Zusatzinfos angezeigt. Klickt man drauf, öffnen sich in der Google-Suche die entsprechenden Informationen.

Lokale Events: Veranstaltungen in der Nähe

What to Watch: Empfehlungen für Filme und Serien

Demnach werden unterhalb des Suchfeldes insgesamt 6 sogenannte Cards angezeigt, die an den Google-Discover-Feed auf dem Smartphone erinnern. Bei manchen User*innen werden derzeit testweise folgende Cards ausgespielt:

Cards können ausgeblendet werden

Wer die Cards nicht sehen will und weiterhin lieber auf das reduzierte Design vertrauen will, kann das neue Layout per Schieberegler deaktivieren. Die Inhalte der Cards basieren auf die personalisierte Such-Historie.

Die neue Funktion wirkt aufgeräumter als das New-Tab-Feature im Chrome-Browser und erinnert etwas an das iGoogle-Dashboard, das seit 2013 nicht mehr verfügbar ist. Ob das neue Card-Feature in Zukunft für alle Google-Nutzer*innen verfügbar wird, ist noch unklar.