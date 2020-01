Google und Mozilla schicken Microsoft Torten

Kritik von Mozilla

"Bing it on, Microsoft!", heißt es auf der Torte von Mozilla mit Kaffeegeschmack. Der Spruch ist möglicherweise ein sanfter Hinweis darauf, doch bei den eigenen Wurzeln zu bleiben. Mozilla, das Unternehmen hinter dem Firefox-Browser, ist über Micrsofts Wechsel zu Chromium anscheinend nicht glücklich. " Microsoft übergibt damit die Kontrolle von noch größeren Teilen des Online-Lebens an Google", meinte zuletzt etwa Mozilla-CEO Chris Beard.