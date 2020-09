Gruselig charmanter Roboterhund kommt nach Europa

Nach einem begrenzten Verkaufsstart vor einem Jahr war der Roboter zuletzt auch über den Online-Shop des Unternehmens erhältlich. Für einen Kindergeburtstag ist Spot eher nichts. Denn mit 74.500 Dollar für ein Exemplar muss man tief in die Tasche greifen. Wie Boston Dynamics am Mittwoch ankündigte, kann der Roboter nun aber auch in Europa und Kanada gekauft werden. Die bereits verfügbare Leasing-Option, die über Partnerfirmen abgewickelt wurde, soll weiterhin in Europa angeboten werden.