Günstige Laptops und iPads: u:book-Aktion startet

Immer zu Semesterbeginn können Studierende und Schüler über die Verkaufsaktion von u:book an vergünstigte Laptops, Convertibles und Tablets kommen. Geräte der Marken Apple, Dell, Acer, Lenovo, Microsoft und HP stehen zur Auswahl. Das u-book-Verkaufsfenster öffnet sich dieses Jahr am 28. September und schließt sich am 25. Oktober.

Zwei Beispiele: Das iPad Pro 11" mit WiFi, 128 GB Speicherplatz und dem A12Z Bionic Chip kostet bei u:book 791,10 Euro. Bei Apple direkt bekommen Studierende ebenso Rabatte, dort kostet dasselbe iPad allerdings mindestens 844,50 Euro. Der reguläre Preis des iPad Pro 11'' liegt übrigens bei 879 Euro