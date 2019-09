Günstigeres OnePlus-Smartphone mit neuem Design geleakt

Neues Kamera-Setup

Das günstigere OnePlus 7 verfügt über zwei Kameralinsen - 48 MP und 5 MP mit Tiefensensor. Wofür beim OnePlus 7T die dritte Linse genutzt wird, ist unklar. Wahrscheinlich ist, dass eine Weitwinkellinse oder eine Linse mit optischen Zoom hinzukommt.

Die Vorderseite behält das Design des OnePlus 7 weitgehend bei. So wird das 6,5 Zoll Display wohl auch weiterhin von einem Notch in Tropfenform geprägt sein. In der Aussparung im Screen befindet sich wie gewohnt die Frontkamera.

Im Inneren soll das OnePlus 7T auf einen Snapdragon 855+ Prozessor, 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicherplatz setzen. Der Fingerprintsensor soll wieder im AMOLED-Display integriert sein.