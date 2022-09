Hofer bringt günstigen 4K-TV und Gaming-PCs

Der Diskonter bietet ab 22. September Technik fürs Gaming und Homeoffice an. Dazu kommt ein günstiger 4K-Fernseher.

Der Diskonter Hofer bietet ab 22. September neue Geräte für Heimkino, Gaming-Setup und Homeoffice an. Highlight ist ein 4K Smart-TV. Daneben gibt es Gaming-PCs und -Laptops sowie einen Multifunktionsdrucker.

Der SHARP 4K Smart-TV mit einer 42-Zoll-Bildschirmdiagonale ist ab 22. September österreichweit in allen Filialen zum Preis von 309 Euro erhältlich. Neben allen gängigen Anschlüssen (Antennenanschluss, Satellitenanschluss, CI+ Schnittstelle, 3x USB, 1x LAN, 3x HDMI 2.0, Kopfhöreranschluss, Digital Audio Out) verfügt das Gerät über 2 10-Watt-Lautsprecher. Es ist Dolby Digital Plus fähig. Als Betriebssystem ist Android TV installiert.