HTC präsentiert U12+: Dual-Selfie-Kamera statt Notch

Das U12+ ist das neueste Flaggschiff von HTC. Am Mittwoch wurde es offiziell präsentiert. Auf das Plus legt man beim Hersteller wert. „Mit dem Plus wollen wir zeigen, dass es sich nicht um ein Mittelklasse-Gerät, sondern ein Premium-Device handelt“, so Fabian Nappenbach, Produktmanager bei HTC bei der Präsentation in Berlin.

Die Gerüchte, die über das neue Top-Modell vorab geleakt wurden, bestätigen sich größtenteils: Der dünnere Rahmen ist da, die Edge Sense-Technologie wurde weiterentwickelt und die Kamera verbessert. Allerdings überrascht der taiwanesische Hersteller mit anderen technischen Features.

Nein zum Notch

Während HTC auf den umstrittenen Notch, die schwarze Einkerbung am oberen Bildschirmrand, der seit dem Essential Phone und dem iPhone X für Aufregung sorgt im U12+ nicht integriert ist, konzentriert man sich auf andere Details.

Vier Kameras kommen in dem Modell zum Einsatz, zwei mit 8 Megapixeln an der Front und eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln auf der Rückseite. Es soll die Dual-Kamera mit nahezu der Qualität einer Spiegelreflexkamera, erklärt HTC bei der Vorstellung.

Daneben kann mit einem Auto-Zoom direkt in einer Videoaufnahme gezoomt werden. Vier Mikrofone wiederum machen zusammen mit dem Sonic Zoom ganz neue Abmischungen möglich, wie ein Fokus auf einen bestimmten Sound in der Aufnahme.