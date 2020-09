Huawei kopiert Airpods Pro mit eckigen FreeBuds Pro

Mit den Airpods und den geräuschunterdrückenden Airpods Pro ist Apple ein Verkaufserfolg gelungen, den wohl nicht einmal das Unternehmen selbst in dem Umfang erwartet hätte. Andere Hersteller haben das längst auch erkannt. So auch Huawei, das mit den FreeBuds Pro ebenfalls eine teurere Variante nachliefert, die einmal mehr Anleihen am Design und Konzept von Apple nimmt.

Nicht nur in weiß

Im Vergleich zu den FreeBuds 3, die zumindest in der weißen Variante auf den ersten Blick fast überhaupt nicht von den Airpods zu unterscheiden waren, hat sich Huawei bei den FreeBuds Pro zumindest die Mühe gemacht, die Form eckiger als beim Apple-Vorbild zu gestalten. Darüber hinaus prangt der Huawei-Schriftzug gut sichtbar auf beiden Stöpsel. Auch die Wahl zwischen schwarz und weiß hat der Konzern beibehalten, zusätzlich gibt es auch noch silbergrau.