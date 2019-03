Huawei P30 Pro: Leak verrät fast alle Details zu S10-Herausforderer

Offiziell werden das Huawei P30 und P30 Pro erst am 26. März in Paris vorgestellt, doch der deutsche Blog WinFuture hat nun die technischen Details und Fotos der beiden Flaggschiff-Smartphones veröffentlicht. Laut dem üblicherweise gut informierten Journalisten Roland Quandt soll das P30 Pro auf ein 6,47 Zoll großes OLED-Panel mit einer Auflösung von 2340 mal 1080 Pixeln setzen, wohingegen beim P30 ein etwas kleineres Panel (6,1 Zoll) mit gleicher Auflösung zum Einsatz kommt. Abgesehen von der Größe unterscheiden sich P30 und das Pro-Modell nur in wenigen Details.

Fokus auf Zoom-Kamera

So verfügt beispielsweise nur das P30 über einen Kopfhörer-Anschluss, während man beim Pro-Modell weiterhin darauf verzichten muss. Im Gegenzug sind im P30 Pro acht statt sechs Gigabyte Arbeitsspeicher sowie bis zu 512 Gigabyte an internem Speicher ( P30: 128 Gigabyte) verbaut. Zudem sind lediglich beim P30 Pro die Bildschirmränder an den Längsseiten abgerundet. Die Triple-Kamera ist bei beiden Smartphones ähnlich aufgebaut, unterscheidet sich aber in wichtigen Details. Die Zoom-Linse unterstützt lediglich beim P30 Pro bis zu zehnfachen Hybrid-Zoom.