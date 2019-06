Huawei wirbt um Entwickler für eigenen App-Store

Der chinesische Kommunikationsausrüster Huawei schreibt Entwickler von erfolgreichen Apps aus dem Google Play Store an, um sie für seinen eigenen Marktplatz App Market auf seine Seite zu ziehen, wie XDA-Developers berichtet. Das Unternehmen verspricht dabei "volle Unterstützung". Was damit gemeint ist, ist unklar.

Der Grund für die diesen Schritt: Der US-Boykott, der Handelsbeziehungen zwischen Huawei und US-Unternehmen verbietet. Davon betroffen ist auch Google und sein Play Store. Dieser soll in rund zwei Monaten nicht mehr auf Huawei-Smartphones zugänglich sein. Für Nutzer bedeutet das, keinen Zugriff mehr auf viele beliebte Apps zu haben.

Eigenes Betriebssystem

Huawei arbeitet derzeit an einem eigenen Betriebssystem – vermutlich ein Android-Fork ohne Google-Apps – das jedoch Android-Apps unterstützen soll. Um für Nutzer attraktiv zu bleiben, muss das chinesische Unternehmen sicherstellen, dass sich viele erfolgreiche Apps aus dem Google Play Store im eigenen App Market wiederfinden.

Der chinesische Handy-Hersteller wendet sich per e-Mail an zahlreiche Entwickler und rühmt sich mit attraktiven Absatzzahlen: rund 350 Millionen Smartphones wurden verkauft – die Hälfte in westlichen Absatzmärkten. Huaweis App Market mit insgesamt 270 Millionen Nutzern ist auf jedem Huawei-Handy vorinstalliert. Die eigene Entwicklergemeinschaft soll dem Anbieter zufolge mehr als 560.000 Mitglieder zählen. Wie viele davon jedoch aktiv sind, ist nicht bekannt.