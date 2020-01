Hyundai baut elektrisches Flugtaxi für Uber

Hyundai will auf den sich abzeichnenden Trend zu Flugtaxis aufspringen und hat auf der Elektronikmesse CES ein eigenes elektronisch betriebenes Fluggerät vorgestellt. Wie der Konzern mitteilte, wurde das Flugtaxi, das als "Personal Air Vehicle" (PAV) unter dem Namen S-A1 vermarktet wird, zusammen mit Uber entwickelt. Der Mobilitätsanbieter will neben seinen Angeboten auf der Straße künftig auch verstärkt in der Luft mit "Uber Air" punkten, wo bereits jetzt etwa Flüge mit Helikoptern angeboten werden.