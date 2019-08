Hyundai bringt E-Scooter, der im Auto geladen wird

Während elektrisch betriebene Miet-Tretroller hierzulande gerne von Betrunkenen und Touristen genutzt werden, gibt es durchaus auch sinnvollere Einsatzzwecke für diese Geräte.

Der Autohersteller Hyundai sieht die E-Scooter etwa als ideales Gerät für „die letzte Meile“ bei Autofahrten. Aus diesen Grund stellt das Unternehmen nun einen E-Scooter vor, der direkt in einer entsprechenden Vorrichtung im Wagen geladen und mittransportiert werden kann. Wie genau das aussehen soll, ist noch offen. In einem Video von Hyundai ist zu sehen, dass der Scooter in Fächern in der Tür oder in der Kofferraumklappe verstaut werden könnte.