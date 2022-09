Am Freitag öffnet die Elektronikmesse IFA in der deutschen Hauptstadt Berlin wieder ihre Türen. Es ist das erste Mal, dass die Messe seit der Coronapandemie in gewohntem Umfang stattfinden wird. Knapp 250.000 Besucher*innen zog die Messe früher jährlich an, für heuer erhoffen sich die Veranstalter*innen ähnliche Zahlen.

Wer einen Blick auf die Liste an ausstellenden Firmen wirft, kann schon erahnen, was die Schwerpunkte sein werden. Auf der Liste finden sich etwa Namen wie AEG/Electrolux, Grundig, Bosch, Haier, Huawei, LG, Miele, Panasonic, Siemens sowie Samsung. Erwartet werden zahlreiche neue Geräte im Bereich Haushaltselektronik, sogenannte Weißware. In den vergangenen Jahren ist die Vernetzung jener, und somit das Thema Smart Home, immer mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Heuer gibt es einen weiteren Trend, der sich im Vorfeld abzeichnet: Nachhaltigkeit und Energiesparen. Die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste weltweite Energiekrise sowie das steigende Bewusstsein für den Klimawandel, sind an der Branche nicht spurlos vorübergegangen.