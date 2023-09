IFA 2023: Rasende Koffer und kochende KI

Das sind nur 2 Dinge aus Tausenden, die es derzeit auf der IFA (der Name kommt, weil es früher "Internationale Funkausstellung" hieß) in Berlin zu sehen gibt. Am Freitag wurde die Technologie-Messe, die als eine der größten der Welt gilt, eröffnet. Bis Dienstag (5. September) präsentieren dort über 2.000 Aussteller aus 48 Ländern ihre Produkte.

Erreicht soll das oft mithilfe des dritten großen Themenkomplexes auf der IFA werden: KI. Hier rühren die Hersteller in erster Linie die Marketing-Trommel. Was früher einfach der Energiesparmodus war, ist jetzt der „KI-Energiesparmodus“. Mit KI im technisch korrekten Sinn hat das allerdings meist wenig zu tun, es funktioniert wie seit jeher. Waschmaschinen wiegen etwa die Menge an Kleidung, um das Waschprogramm an die Menge anzupassen. Oder Geschirrspüler, die weniger heiß, aber dafür länger waschen, was in der Regel Energie spart.

Man muss also nicht gleich die alte Waschmaschine rauswerfen. „Das nachhaltigste Gerät ist immer das, was man bereits zu Hause hat“, wie Expert*innen gerne sagen, in Bezug auf die Ressourcen, die die Herstellung eines neuen Produkts verbraucht.

Handy für 8 Jahre

Bei Smartphones sieht die Sache anders aus. Viele Handys sind gefühlt schon nach 2 Jahren reif für die Tonne. Hier kommt das auf der IFA vorgestellte Fairphone 5 ins Spiel. Das Handy lässt sich selbst reparieren, weil man Bauteile wie Display, Akku oder Kamera extra kaufen und tauschen kann. Es soll so besonders lang gute Dienste erweisen.

Dafür gibt es 5 Jahre Garantie und 8 Jahre lang Sicherheitsupdates. Gerade das Ausbleiben von Updates ist oft ein Grund, warum Smartphones eine eingeschränkte Lebensdauer haben. Wenn hier nichts mehr vom Hersteller kommt, kann man sie nicht mehr sicher verwenden.