101-Jährige wird beim Fliegen immer für ein Baby gehalten

Eine US-Fluglinie kann 1922 und 2022 nicht unterscheiden, was auf Flughäfen für Verwirrung und Wartezeiten sorgt.

Eine 101-jährige US-Amerikanerin besucht jedes Jahr zur selben Zeit ihre Familie und bucht dafür einen Inlandsflug von Marquette, Michigan, nach Chicago. Seit sie 100 wurde, hat Patricia allerdings ein Problem. Am Flughafen erwartet die Crew von American Airlines stets ein Baby anstatt einer Pensionistin.

Wie die BBC berichtet, schafft es das Computersystem der Fluglinie anscheinend nicht, ihrem Personal zu vermitteln, dass sie eine 1922, nicht 2022 Geborene befördern - obwohl die Frau stets ein Erwachsenen-Ticket kauft.

Warten auf den Rollstuhl

Im besten Fall sorgt die Problematik für Erstaunen und Gelächter. "Es war lustig, weil sie dachten, ich sei ein kleines Kind, dabei bin ich eine alte Dame", sagt Patricia (deren Nachname nicht genannt wird). Die begeisterte Flugreisende wünscht sich allerdings, dass die Fluglinie das Problem in den Griff bekommt, weil es auch für Ungemach sorgt. Bei der Ankunft am Zielflughafen wird etwa kein Rollstuhl vorbereitet, den sie bräuchte. Das Personal sei stets hilfreich, aber Patricia muss Wartezeiten in Kauf nehmen.

Von IT-Problemen nicht abhalten lassen

Seit 5 Jahren reist Patricia stets gemeinsam mit ihrer Tochter, weil ihre Sehfähigkeit beeinträchtigt ist. Die Tochter musste durch die Altersverwirrung auch mal Mutter und Gepäck über eine knappe Meile (1,6 km) von einem Gate zum anderen befördern. Von IT-Problemen will sich Patricia aber nicht vom Fliegen abhalten lassen. Im Herbst will sie wieder ins Flugzeug steigen.