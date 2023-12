Die Entwickler sehen ihren teilautonomen Flug als Meilenstein in der Luftfahrtgeschichte.

Es gebe auch keinen Video-Feed und kaum Echtzeit-Infos, fügte er hinzu. „Die Art und Weise, wie sie das Flugzeug steuern, ist im Wesentlichen ein Menü mit Optionen : Man kann es sich wie ein ‚Wählen Sie Ihr eigenes Abenteuer‘ vorstellen, je nachdem, wo sich das Flugzeug befindet. Und es gibt eine Reihe von Knöpfen, mit denen der Pilot das Flugzeug an einen anderen Ort umleiten kann“, erklärte der CEO.

Das von Reliable Robotics entwickelte Flugsystem arbeitetet mit verschlüsselten Satelliten-Signale, berichtete CNN. Die Steuerung ist allerdings hochkomplex und lässt sich am ehesten mit Interfaces aus der Luftraumüberwachung vergleichen. „Es ist kein Videospiel“, sagte Robert Rose, CEO von Reliable Robotics, gegenüber CNN . „Es gibt keinen Joystick und man hat nicht die Möglichkeit, das Flugzeug per Hand aus der Ferne zu steuern.“

Eine gewöhnliche Cessna 208B Caravan flog vor Kurzem eine Strecke von 50 Meilen (ca. 80 Km) ohne Menschen an Bord. Hinter dem Testflug steckt das Start-up Reliable Robotics aus Kalifornien, das ein System entwickelt hat, mit dem sich Flugzeuge aus der Ferne steuern lassen – oder sogar autonom fliegen können. Der 12-minütige Testflug startete auf dem Hollister Airport in Nordkalifornien. Ein Pilot steuerte das Flugzeug während dem Flug mit einer Fernsteuerung.

System soll auch bei größeren Flugzeugen eingesetzt werden

Laut einer Presseaussendung ist es das Ziel von Reliable Robotics, dass ihr System zur Fernsteuerung auch bei größeren Maschinen zum Einsatz kommt. Vorerst wollen sie es aber weiter mit der Cessna testen. Sie glauben, dass ihr System die Frachtlogistik und das Tanken der Maschinen vereinfachen könnte. Aber auch die Verwendung für militärische Zwecke wird erwogen.

CEO Rose glaubt nicht, dass sein System menschliche Piloten ersetzen wird. Aber es könne womöglich einen Arbeitskräftemangel in diesem Bereich abfedern. Theoretisch könne das Flugzeug mit dem von Reliable Robotics entwickelten System sogar autonom fliegen: „Wenn Sie ihm sagen, dass er nichts anderes tun soll, oder wenn Sie die Kommunikation mit ihm verlieren, wird er das Letzte tun, was Sie ihm gesagt haben, was die Definition von Autonomie ist. Es hat keine direkte menschliche Kontrolle“, erklärte Rose gegenüber CNN.