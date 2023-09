Weltweit erster Flug mit flüssigem Wasserstoff geglückt

"Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir den Nachweis erbracht, dass Flüssigwasserstoff für den emissionsfreien Mittel- und Langstreckenflug geeignet ist", so Kallo weiter. "Jetzt wollen wir unsere Technologie für Regionalflugzeuge und andere Anwendungen ausbauen und mit der wichtigen Aufgabe der Dekarbonisierung der kommerziellen Luftfahrt beginnen".

Der Prototyp mit dem Namen "HY4" habe 4 Flüge zu je 3 Stunden rund um die slowenische Stadt Maribor absolviert, heißt es. Josef Kallo, Mitbegründer von H2FLY, bezeichnete die Testflüge als einen "Wendepunkt in der Nutzung von Wasserstoff für den Antrieb von Flugzeugen".

H2FLY hat als erstes Unternehmen erfolgreich einen Flug mit einem von flüssigem Wasserstoff angetriebenen Flugzeug absolviert. Das teilte das Stuttgarter Unternehmen kürzlich in einer Presseaussendung mit.

Geringeres Gewicht, mehr Reichweite

Anders als etwa das Start-up ZeroAvia betreibt H2FLY sein Flugzeug nicht mit gasförmigem, sondern mit flüssigem Wasserstoff. Tanks mit dieser Art von Wasserstoff sind um einiges leichter, was für eine größere Reichweite sorgt. Laut dem Unternehmen verdopple sich die maximale Reichweite des Flugzeugs dadurch von rund 750 km auf 1.500 km.

HY4 ist Teil des EU-geförderten Projekts HEAVEN ("Hydrogen Energy and Vertical Electric Aircraft Network") - ein Konsortium, das den Einsatz von flüssigem Wasserstoff in Flugzeugen untersuchen soll. Unterstützt wird H2FLY dabei von Partnern wie Air Liquide, Pipistrel Vertical Solutions sowie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Luftfahrt setzt auf Wasserstoff

H2FLY will seinen Wasserstoffantrieb nun in einem nächsten Schritt kommerzialisieren. Die Firma hat angekündigt, Brennstoffzellensysteme zu bauen, die in Flughöhen von bis zu 27.000 Fuß die volle Leistung erbringen können. Damit würde der neuartige Antrieb der praktischen Anwendung bei großen Fliegern endlich einen Schritt näher kommen.

Viele Giganten der Luftfahrtindustrie, darunter easyJet und Airbus, setzen ebenfalls auf die Erforschung wasserstoffbetriebener Flugzeuge. Airbus hat bspw. bereits ein Passagierflugzeug für 2035 angekündigt, wie die futurezone berichtete:

