Riesen-3D-Drucker druckt ganze Häuser und Boote für US-Marines

2019 hat die University of Maine bereits einen Rekord für den größten 3D-Drucker aufgestellt. Nun wird dieser von einer Eigenentwicklung übertroffen. Die Maschine namens "Factory of the Future 1.0" (kurz: FoF 1.0) kann Objekte drucken, die bis zu 29,2 Meter lang, 9,7 Meter breit und 5,4 Meter hoch sind. Voll ausgenutzt werden können diese länglichen Dimensionen etwa für Boote.

