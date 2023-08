Samsung-Kühlschränke sagen einem, was man essen soll

Samsungs IFA-Auftritt steht im Zeichen von Smart Home. Bei der Pressekonferenz in Berlin pochten die Koreaner vor allem auf ihr hauseigenes Smart-Things-Ökosystem. Jenes ist nun um eine neue App reicher.

Mit Samsung Food sollen einem Samsung-Geräte künftig sagen, was man essen soll. Die App ist nicht nur auf Smartphones, sondern auch auf den Touchscreen-Kühlschränken des Unternehmens verfügbar.

In Samsung Food können nicht nur eigene Rezepte eingetragen werden, die Software passt sie auch mittels Künstlicher Intelligenz (KI) an die Nutzer*innen an, wie es heißt. Konkret heißt das etwa, dass ein Rezept automatisch in veganer oder vegetarischer Variante ausgegeben wird, wenn das dem jeweiligen Ernährungsstil entspricht.

Auch kann man das Rezept so anpassen lassen, dass es besser den Lebensmitteln entspricht, die man bereits zu Hause hat. Wahlweise kann man sich Fusion-Cuisine-Rezepte erstellen lassen, also etwa ein Rezept mit koreanischem und italienischem Einschlag, wie Samsung erklärt.

Die eingekauften Zutaten muss man dafür aber noch händisch eintragen. 2024 soll es dann möglich sein, Zutaten zu fotografieren. Die Samsung-Software zeigt dank KI und Bilderkennung dann die Nährwerte an sowie Rezepte, in denen man sie bestmöglich nutzen kann.