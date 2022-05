Ikea wird in USA Solarmodule verkaufen

Bereits seit einiger Zeit bietet Ikea nicht nur Möbel, sondern auch Elektronik wie Audiosysteme oder drahtlose Ladegeräte an. In den USA will das schwedische Unternehmen noch einen Schritt weiter gehen und damit den Klimaschutz unterstützen. In einer Presseaussendung teilt Ikea mit, dass es künftig mit dem Solartechnologieanbieter SunPower kooperiert und seinen Kund*innen Solarmodule anbietet .

Nachhaltigeres Leben

"Bei Ikea wollen wir unseren Kund*innen dabei helfen, zuhause ein nachhaltigeres Leben zu führen [...] und ihnen zu ermöglichen Entscheidungen zu treffen, die ihren Klima-Fußabdruck reduzieren", heißt es von Javier Quinones, CEO von Ikea US. "Der Start von Heimsolarprodukten bei Ikea wird es mehr Menschen erlauben, mehr Kontrolle über ihre Energiebedürfnisse zu erlangen."

Auch anderswo im Angebot

Wie Electrek berichtet, bietet Ikea bereits in 11 anderen Ländern Solarpaneele an. In Großbritannien begann das Unternehmen damit etwa bereits 2013. In Kombination mit einer eigenen App können Käufer*innen genau überwachen, wie viel Strom ihre Anlage produziert und können überschüssigen Strom sogar an Ikea verkaufen. In den USA sollen Photovoltaikprodukte ab Herbst 2022 angeboten werden. Möbelmärkte in Kalifornien werden den Anfang machen.