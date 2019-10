Im Kurztest: Samsung präsentiert erste Notebooks mit QLED-Screen

S Pen-Unterstützung

Das Book Flex kommt mit einem S Pen, den man vom Galaxy Note 10 her kennt. Er kann sowohl auf dem Touchsreen als auch als Fernbedienung verwendet werden. Auch die S Pen-Gestensteuerung wird unterstützt. In einem Einschub am Gehäuse wird der Stift verstaut.

Wer mal schnell sein Smartphone aufladen muss, kann es direkt auf das Notebook legen. Auf diese Weise wird das Smartphone per PowerShare kabellos geladen. PowerShare funktioniert nur in eine Richtung: Das Notebook kann also nicht vom Smartphone geladen werden.