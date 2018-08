Intel kündigt „Wasserwaagen“-SSD mit 32 Terabyte Speicher an

Intel hat die SSD (Solid State Disk) mit der höchsten Speicherdichte angekündigt. Die Intel SSD D5-P4326 sieht optisch wie eine knapp 30 Zentimeter lange Wasserwaage aus, beinhaltet aber Flash-Speicherzellen, die dank Intels 3D-NAND-Technologie in 64 Schichten angeordnet wurden. So finden bis zu 32 dieser SSDs in einem Server-Rack (1U) Platz und liefern so ein Petabyte Speicherplatz.