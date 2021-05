Internet Explorer wird endgültig eingestellt

Microsoft kündigt das Ende und die Zukunft des Internet Explorers in einem Blogposting an: Am 15. Juni 2022, also in knapp einem Jahr, soll der Support für den Internet Explorer auf „manchen Windows-10-Geräten“ eingestellt werden. Stattdessen bekommt der neue Microsoft Edge Browser eine „Internet Explorer“-Funktion, mit der man alte Websites, die auf der Funktionalität des alten Browsers basieren, bedienen kann.