iPhone 15: Jedes Modell soll Dynamic Island haben

Dynamic Island als Erweiterung

Doch was ist das überhaupt? Der Balken-Notch wurde in den Ruhestand geschickt, stattdessen gibt es statt einer prägnanten Einkerbung nur noch eine längliche Aussparung mit Kameraloch - zumindest sieht es so aus. Tatsächlich sind es 2 Löcher im Display, für Sensoren und Selfie-Kamera. Der Platz dazwischen wird einfach als schwarz dargestellt und kann bei Bedarf andere Inhalte anzeigen, wie etwa färbige Punkte, die etwa leuchten, wenn Kamera oder Mikrofon aktiv sind.

Dynamic Island heißt auch so, weil durch die Software die Illusion erzeugt wird, dass sich dieser Bereich dynamisch an Inhalte anpasst. Bei einem Anruf wird er etwa größer und zeigt die Anrufinformation an, bei der Musikwiedergabe werden hier die entsprechenden Bedienelemente angezeigt. App-Entwickler können Dynamic Island ebenfalls nutzen: So kann man mit dieser Leiste etwa Pong spielen.