Kombi-Tarife bei iPhone 14 Pro günstiger 

Wer sich das neue iPhone 14 zulegen will, sollte die Angebote der einzelnen Mobilfunkanbieter genau vergleichen.

Ein SIM-Only-Tarif und der getrennte Kauf des Geräts sind demnach für die iPhone 14 Basis-Modelle immer noch günstiger. Bei den teureren “Pro”-Geräten können sich die Kombi-Tarife der Mobilfunker auszahlen. Vor allem in leistungsstarken Tarifen mit unlimitiertem Datenvolumen fallen die monatlichen Effektivkosten meist günstiger aus. Die Laufzeit beträgt bei allen Tarifen mindestens 2 Jahre.

Das Pro-Modell des iPhone 14 macht Kombi-Tarife der Mobilfunkanbieter wieder attraktiver. Zum Verkaufsstart am Freitag hat das Tarifvergleichsportal durchblicker die verfügbaren Angebote verglichen.

Magenta bietet das Smartphone am günstigsten mit dem Tarif “Mobile S” (unlimitierte Minuten / SMS, 15 GB Daten) effektiv um 59 Euro im Monat an.

Bei A1 ist das iPhone 14 im Tarif “A1 Mobil XS” (unlimitierte Minuten / SMS, 8 GB Daten) ab 66 Euro pro Monat am günstigsten. Das iPhone 14 Pro (128 GB) kostet pro Monat im Tarif “Ideal S” von Drei 68 Euro, bei Magenta im Tarif “Mobile S” um 70 Euro und bei A1 im Tarif “A1 Mobil XS” 79 Euro.

Doch Vorsicht: Kund*innen sollte bei diesem Angebot klar sein, dass Kosten für Servicepauschale , Aktivierungsgebühr und den Tarif anfallen. Dies wird in der Werbung oft nicht ausreichend gekennzeichnet.

“Generell fallen bei teureren Tarifen mit höherem Kontingent an Minuten, SMS und Datenvolumen die einmaligen Gerätekosten für das iPhone 14 geringer aus. Allerdings sollte man sich bei solchen Angeboten gerade für teure Smartphones gut durchrechnen, ob man sich die monatliche Grundgebühr dann wirklich leisten kann”, rät der Experte.

Tipp: iPhone 13 mit SIM-Only-Tarif kombinieren

Grundsätzlich empfiehlt er, eher auf das Vorgängermodell iPhone 13 zu setzen: “Vor allem in den Standard-Modellen fallen die technischen Neuerungen zwischen iPhone 13 und iPhone 14 gering aus. Daher wird für viele ein iPhone 13 völlig ausreichen. Hier sind ein SIM-Only-Tarif eventuell sogar in Kombination mit dem Kauf eines gebrauchten Gerätes in jedem Fall die bessere Wahl.”