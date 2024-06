Das iPhone kann jetzt endlich RCS - aber nicht für alle User

Wenn in einem iMessage-Gruppenchat etwa eine Android-Userin hinzukommt, wird der für alle auf SMS umgestellt und die üblichen Features deaktiviert. In sozialen Netzwerken berichteten User und -Userinnen, dass sie deshalb beleidigt wurden, weil sie sich kein iPhone leisten können und schließlich aus den Gruppen gemoppt wurden.

In Europa hat iMessages einen deutlich geringeren Stellenwert als in den USA, da die meisten Android- und iOS-Nutzer und -Nutzerinnen Messenger-Apps von Drittanbietern nutzen, wie WhatsApp, Telegram oder Signal.

Erste Nutzer mit RCS-Option

Nun lenkt Apple allerdings ein und bringt mit iOS 18 RCS auch auf iPhones. In der Developer Beta 2-Version der Software, die am Montag veröffentlicht wurde, konnten einige Nutzer und Nutzerinnen in den USA bereits eine RCS-Option in den Einstellungen sehen. Andere konnten die Funktion hingegen nicht sehen. Bei manchen war sie zwar aktiv, funktionierte aber nicht.