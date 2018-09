iPhone Xs: Das sagen die ersten Tester

Nachdem Apple vergangene Woche eine neue iPhone-Generation vorgestellt hat, war schnell klar, dass sich die Neuerungen bei den Geräten in Grenzen halten. 2018 wird als „S-Jahr“ in die iPhone-Geschichte eingehen, also im Zeichen von kleineren Detailverbesserungen anstatt von großen Veränderungen stehen. Erste US-Medien haben nun ihre Reviews vom Xs und Xs Max veröffentlicht.

Kamera und Design

Die ersten Tester zeigen sich dennoch mit den Geräten zufrieden. Insbesondere das Design des Xs Max wird gelobt. Demnach fühlt sich die größere Variante des neuen iPhones deutlich kompakter und leichter an als die früheren Plus-Modelle. Auch das große Display erntet viel Lob, gerade beim Betrachten von Videos oder beim Spielen kann das Xs Max überzeugen.

Positiv am Xs Max hervorgehoben wird außerdem, dass die rückseitige Kamera nicht mehr ganz so stark auf der Rückseite hervorsteht. Gelobt werden auch die Lautsprecher, die lauter und klarer als die früheren Modelle sein sollen.

Gelobt wird vor allem die Kamera, wie etwa in der Review von TechCrunch, unter anderem für die verbesserte HDR-Funktion. Schnelle Schnappschüsse unter suboptimalen Lichtverhältnissen würden nun viel eher gelingen, als es mit früheren Modellen der Fall war. Mashable hebt zudem den verbesserten Porträt-Modus hervor, der sich deutlich von den Vorgängermodellen abheben kann.