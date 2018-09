Wie viel gebrauchte und defekte iPhones noch wert sind

Von 849 bis 1649 Euro: Wer sich ein iPhone der neuesten Generation kaufen möchte, sucht sich am besten eine gute Querfinanzierung. Kein Wunder, dass allein in Deutschland jeder Vierte sein altes iPhone verkaufen möchte, um ein neues zu kaufen. Ein gutes Geschäft, wie eine Analyse der Flohmarkt-App Shpock zeigt. Das in Wien gegründete Unternehmen hat mehr als 100.000 Inserate für gebrauchte iPhones untersucht.