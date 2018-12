Japan baut futuristischen Zug, der 360 km/h fährt

Durch Japan könnte schon bald ein neuer futuristischer Zug rasen, der im Regelbetrieb die aktuelle Shinkansen-Generation hinter sich lassen will. Der am Mittwoch von East Japan Railways vorgestellte Alfa X soll im Regelbetrieb mit 360 km/h unterwegs sein - die aktuellen Shinkansen Serie 500 Züge operieren aktuell mit 300 km/h. Der mit zehn Waggons ausgestattete Zug hat zwei auffallende Schnauzen vorne und hinten und wirkt vom Design her ausgesprochen modern.