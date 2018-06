Karte zeigt, wo das Handy-Netz in Österreich am schnellsten ist

tarife.at hat mit mehr als 3,8 Millionen Messungen über einen Zeitraum von einem Jahr die tatsächlichen Verbindungsgeschwindigkeiten in Österreich zusammengetragen und in einer interaktiven Landkarte dargestellt. Das Ergebnis: Im Durchschnitt surfen LTE-User in Österreich mit 32,8 Mbit/s mobil im Internet.

Die Anrainer im niederösterreichischen Herzogenburg haben es mit der Geschwindigkeit der Internetverbindung besonders gut: Denn mit durchschnittlich 96,85 Mbit/s ist die Stadtgemeinde Sieger im Speedtestvergleich vom österreichischen Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at.

Am anderen Ende der Liste befindet sich die Tiroler Gemeinde Polling, dort bringt die Internetverbindung eine durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit von lediglich 5,2 Mbit/s zusammen, was sie zur "langsamsten" Gemeinde Österreichs macht.