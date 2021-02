Kein Abo-Zwang: Microsoft bringt Office 2021

Noch heuer sollen 2 neue Office-Pakete erscheinen, für die nicht - wie bei der Cloud-basierten Versionen Office 365 - Abo-Gebühren bezahlt werden müssen. Das kündigte Microsoft am Donnerstag an . Office 2021 für Privatkunden und Office LTSC für Firmenkunden sollen sowohl für Windows als auch für das Apple-Betriebssystem MacOS erhältlich sein.

In den vergangenen Jahren seien zwar viele Kunden in die Cloud gewechselt, es gebe aber auch noch bestimmte Szenarien, in denen Kunden diesen Schritt nicht gehen wollten, wird Microsoft-365-Leiter Jared Spataro von The Verge zitiert. Mit den Software-Paketen wolle man auch diese Kunden erreichen. Zuvor gab es Gerüchte, dass Microsoft die klassischen Office-Pakete einstellen werde und nur noch Office 365 anbieten werde.

Zuletzt brachte Microsoft 2019 eine Office-Version für Einmal-Zahler auf den Markt. Für Privatkunden und kleine Unternehmen soll sich mit der 2021-Variante am Preis wenig ändern. Für Business-Kunden gibt es einen Aufschlag von 10 Prozent. Statt wie bisher 7 Jahre werden die Software-Pakete künftig nur noch 5 Jahre lang unterstützt.