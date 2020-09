Was sind die besten Gratis-Alternativen zu Microsoft Office?

Das quelloffene Software-Paket Libre Office ist aus dem Projekt Open Office entstanden. Wer ein kostenloses Programmpaket möchte, das man wie von Microsoft Office gewohnt auf dem Computer installieren kann, ist hier an der richtigen Adresse.

Libre Office ist in insgesamt 115 Sprachen verfügbar und besteht aus den Programmen Writer (Text), Calc (Tabellen), Impress (Präsentationen), Draw (Vektorgrafiken) und Base (Datenbanken). Die Programme funktionieren so, wie man es von Office, Excel und Co gewohnt ist, man dürfte sich also auch hier schnell zurecht finden. Ebenso können alle gängigen Dateiformate geöffnet und bearbeitet werden.

Libre Office ist für Windows, macOS und Linux verfügbar und gilt als eine der umfassendsten und besten Open-Source-Projekte überhaupt. Es wird auch teilweise von Behörden und Verwaltungen eingesetzt - so ist Libre Office etwa auf Ämtern der Städte Barcelona oder Rom das Standard-Programm.

Ein Nachteil von Libre Office ist, dass es noch keine Apps für Android und iOS gibt. Die Entwickler geben aber an, daran zu arbeiten. Vorerst verweisen sie stattdessen auf Collabora Office für Android und iOS, das auf Libre basiert.

Apache OpenOffice