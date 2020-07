So wird das neue Microsoft Office aussehen

In den vergangenen Monaten hat Microsoft seine Produkte laufend überarbeitet und ein simpleres Design vorgestellt, etwa bei seinen Icons. In einem Blogbeitrag hat Microsoft nun neue Designs für Office 356 vorgestellt. Das Menüband wurde bereits minimaler und dynamischer gestaltet, ein Dark Mode wurde eingeführt und auch eine weitere Welle an Überarbeitungen wurde angekündigt.

Das Menüband soll künftig flexibel verschoben werden können. So kann man es dort platzieren, wo man es gerade braucht. Das kennt man vor allem von Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen. Im Menü sollen kontextbezogene Befehle und Optionen immer dann auftauchen, wenn das Programm sie für notwendig hält. Damit soll die Oberfläche so minimalistisch wie möglich gestaltet werden.