Microsoft arbeitet an über 100 neuen Icon-Designs

Einheitliches Design

Mit der vollständigen Überarbeitung aller Microsoft-Icons könnte sich Windows zukünftig in einem deutlich einheitlicheren Look präsentieren. Eine irrtümlich versendete Testversion von Windows 10X zeigte unter anderem eine Übersicht der aktuellen Icons im Startmenü. Hier trafen, wie bei der aktuellen Windows Version, mehrere Design-Generationen aufeinander, einige bunt, andere in schlichtem Grau gehalten. Das soll mit den neuen Icons deutlich schöner werden.