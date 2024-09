KI-Emojis und Bilder am iPhone sollen sich verspäten

Die neuen iPhones, die am Montagabend vorgestellt werden sollen, werden vor allem wegen ihrer neuen KI-Fähigkeiten heiß erwartet. Viele dieser unter dem Begriff „Apple Intelligence“ zusammengefassten Neuheiten werden allerdings wahrscheinlich erst nach der Veröffentlichung von iOS 18 verfügbar sein.

Laut dem Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg könnte es sein, dass sich die Käuferinnen und Käufer der neuen iPhones sogar noch bis Dezember gedulden müssen, bis neue Funktionen wie KI-generierte Bilder und benutzerdefinierte Emojis tatsächlich aufs iPhone kommen.

Wahrscheinlich im Dezember

Den Anfang soll Apple Intelligence mit iOS 18.1 machen, das laut Gurman wahrscheinlich im Oktober erscheinen wird. Die KI-Emojis von Genmoji und das neue Bilderstellungs-Tool, Image Playground, sollen aber nicht zu den ersten veröffentlichten KI-Features zählen. Gurman sagt, dass ihre Einführung stattdessen mit iOS 18.2 kommen soll, das für Dezember geplant ist.

Erstmalig vorgestellt hat Apple Genmoji und Image Playground im Juni bei einem Event. Mit Genmoji werden iPhone-Nutzer benutzerdefinierte Emojis per Texteingabe erstellen können. Auch Emojis von echten Personen soll das Tool basierend auf deren Fotos generieren.

Schnell versandbereite KI-Bilder

Image Playground wiederum wird für Nutzerinnen und Nutzer Bilder in 3 Stilen erzeugen können: Animationen, Illustrationen und Skizzen. Dazu soll Image Playground sowohl eine eigenständige App sein, als auch in anderen Apps integriert werden. So soll man etwa bei der App Nachrichten einfach und schnell Bilder zum Verschicken generieren können.

Diese neuen Funktionen sollen zusammen mit der iPhone 16-Reihe am heutigen Montag, den 9. September beim Apple "It’s Glowtime"-Event vorgestellt werden. Apple Intelligence wird außerdem ChatGPT direkt integrieren und Nachrichten schnell zusammenfassen. Außerdem soll auch Siri ein Rundum-Update erhalten und deutlich verbessert werden.

Auf der futurezone könnt ihr heute Abend ab 19.00 Uhr MESZ unseren Liveticker verfolgen. Wir informieren euch dort zeitnah über das iPhone 16 und alle anderen neuen Geräte und Features.