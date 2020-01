Kia: Ein E-Auto um 10.000 Euro ist nicht möglich

In Laufe des Jahres werden zahlreiche neue Elektroautos auf den Markt kommen. Mit Spannung wird die Markteinführung der elektrischen Klein- bzw. Kompaktwagen Opel Corsa-e, Peugeot e-208 oder VW ID.3 erwartet. Auch der koreanische Autohersteller Kia arbeitet an einem elektrischen Picanto, der in Zukunft dieses Marktsegment bedienen könnte.

Ein solcher elektrischer Picanto werde laut Emilio Herrera, COO von Kia Motors Europe, mindestens 20.000 Euro betragen - eher mehr. Das ist ziemlich genau doppelt so viel wie die Verbrennerversion des Picanto kostet. Günstiger könne Kia ein E-Auto keinesfalls anbieten, erklärt der Kia-Manager gegenüber Automotive News Europe.