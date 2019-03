Süß, schnell und kurios: Die besten E-Autos vom Genfer Autosalon

Selbst der Schlüssel schwebt dank eines Elektromagneten auf der Mittelkonsole und bleibt so stets sichtbar. Das Fahrzeug ist trotz Lenkrad bereits für den autonomen Einsatz vorgesehen, Fahrer und Beifahrer können ihren Sitz umdrehen und so den Innenraum während der Fahrt zum Wohnzimmer umfunktionieren. Der Preis ist bislang nicht bekannt, Aston Martin will das Fahrzeug jedoch bewusst als Luxus-Produkt positionieren.

Audi Q4 e-tron

Audi hat ein Konzept für einen kompakten Elektro-SUV präsentiert, dessen 82-kWh-Akku bis zu 450 Kilometer Reichweite (WLTP) bieten soll. Die beiden Elektromotoren bieten eine Systemleistung von 225 Kilowatt (306 PS) und beschleunigen das Fahrzeug binnen 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Auch hier fehlen vorerst noch Details zu Preis und Verfügbarkeit, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen.

Citroen Ami One

Das wohl ungewöhnlichste Konzept liefert Citroen mit dem Ami One ab. Der Elektro-Zweisitzer ist vor allem für das Car-Sharing vorgesehen und kann beliebig lange gemietet werden, von fünf Minuten bis fünf Jahre sei alles möglich. Während für das kurzzeitige Buchen, beispielsweise wenige Minuten oder Stunden, lediglich eine App erforderlich ist, kann die mehrtägige Miete über eine Buchungsplattform abgeschlossen werden.