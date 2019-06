Kindle Oasis: Nachfolger von Luxus-E-Reader angekündigt

Amazon hat am Mittwoch eine neue Generation seines E-Readers Kindle Oasis angekündigt. Die erste Generation des Oasis wurde bereits 2016 präsentiert. Die technischen Daten zum Vorgänger sind weitestgehend unverändert, allerdings kann die Farbtemperatur des 7-Zoll-Bildschirms nun frei angepasst werden. So soll man je nach Tageszeit und Lichtbedingungen die Darstellung so anpassen, dass möglichst angenehmes Lesen möglich ist.