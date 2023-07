Kräftige Preiserhöhung für iPhone 15 Pro und Pro Max erwartet

Im Herbst wird Apple seine neueste iPhone-Generation vorstellen. Die Palette wird wahrscheinlich aus 4 Geräten bestehen, dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die letzteren beiden Modelle sind die teuersten. Bisher wurde der Preis für die Pro-Modelle bei iPhones stets bei knapp unter 1000 Dollar angesetzt. Nun soll damit Schluss sein, wie Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet.

Inflation ausgleichen

Der Grund dafür ist die hohe Inflation. Apple möchte seine Verkaufszahlen annähernd beibehalten, aber mehr damit verdienen, um seine Teilhaber*innen bei Laune zu halten. Das Ziel zu erreichen, wird allerdings schwierig, wie The Verge berichtet. Es gibt Probleme bei der Produktion, außerdem soll der Smartphone-Markt insgesamt heuer um 3,2 Prozent weniger Erträge erwirtschaften.

Wer "das Beste" will, zahlt mehr

Laut Einschätzung von Apple-CEO Tim Cook sei die Kundschaft, die zu den iPhone-Topmodellen greift, durchaus bereit, "sich zu strecken, um das Beste zu bekommen, was sie sich leisten kann". Die Preise für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sollen dagegen gleich bleiben wie bei der 14. Generation des Apple-Smartphones. In den USA werden sie für 799 bzw. 899 Dollar angeboten. In Österreich ist der Einstiegspreis wesentlich höher. iPhone 14 und 14 Plus gibt es ab 999 Euro.