iPhone 15 wird massiv teurer

Das iPhone 15 Pro, das in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, soll teurer werden. Laut einem Gerücht einer nicht verifizierten Quelle auf dem chinesischen Mikroblogging-Dienst Weibo wolle Apple mit der Preiserhöhung den Abstand der Pro-Modelle zum Plus-Modell vergrößern. Da Berichten zufolge das iPhone 15 und iPhone 15 Plus mit zahlreichen Features ausgestattet werden sollen, die aktuell nur für die Pro-Modelle verfügbar sind – darunter Dynamic Island oder die 48-Megapixel-Kamera – sei es noch notwendiger, Pro von Nicht-Pro-Modellen preislich zu trennen.

Preiserhöhung auch in den USA denkbar

Der Technologie-Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities hat den Preisanstieg bestätigt. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist aber unklar. In der Vergangenheit hat Apple die Preise für seine iPhones generell außerhalb der USA mehrfacht erhöht. In erster Linie lag das laut MacRumors an Wechselkursschwankungen. Eine Preiserhöhung sei nun aufgrund einer überdurchschnittlichen Inflation auch in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich.

Auf konkrete Details zur Preisgestaltung werden wir wohl noch warten müssen. Apple wird die neue iPhone-15-Serie voraussichtlich im September ankündigen.