Leak: Amazon bringt neuen günstigen Fire TV Stick

Amazon plant eine neue, günstigere Version seines smarten Fire TV Sticks. Dieser kann per USB an den Fernseher angeschlossen werden und ermöglicht es, Apps abzurufen. Die aktuelle Standard-Variante mit einer Alexa-Fernbedienung der 2. Generation wird derzeit nicht mehr bei Amazon vertrieben. So vermutet WinFuture, dass sie durch das neue Lite-Modell ersetzt wird.

Die ersten Bilder zeigen, dass der Stick selbst sich kaum vom Vorgänger unterscheidet. Lediglich das Logo wurde modernisiert. Die zugehörige Fernbedienung wurde deutlich stärker überarbeitet. Sie erinnert eher an die erste Generation der Remote. Amazon hat einige Tasten wieder gestrichen, wie etwa der Ein-/Ausschalt-Knopf. Auch die Tasten zur Lautstärkeregelung wurden entfernt.