Leak gibt Einblick in Windows 10X: Startmenü wird "Launcher"

Suche

Microsoft will in dem neuen Launcher auch verstärkt auf lokale Suche setzen. So heißt es: "Die Suche ist nahtlos in die Web-Ergebnisse, verfügbare Apps und Dateien auf dem Gerät integriert". Die Ergebnisse sollen basierend auf den am häufigsten verwendeten Apps, Dateien und Websites gereiht werden.

Windows 10X wird auch Login per Microsofts Hello-Gesichtserkennung unterstützen. Im Unterschied zu Windows, wird man bei Aktivieren des Screens sofort zu dem Login gebracht, anstatt zuerst einen Sperrbildschirm wegklicken zu müssen.

Neuer Datei-Explorer

Ebenfalls interessant an den Dokumenten ist, dass die Rede von einem neuen “Modern File Explorer” ist. Bereits seit längerem ist von einem umfassenderen Update des Explorers die Rede. Zuletzt bekam jener ein neues Icon. Ein umfassend erneuerter Explorer könnte nun mit Windows 10X erstmals veröffentlicht werden.

Auch die Schnelleinstellungen sowie das Notification Center wurden für Windows 10X überarbeitet. Jene bieten direkten Zugrif auf WLAN-Einstellungen, Bluetooth, Flugzeugmodus und Displayausrichtung - ähnlich wie man es auch von Android oder iOS kennt.

Veröffentlichung

Veröffentlicht werden soll das neue Windows 10X gleichzeitig mit dem Dual-Screen-Gerät Surface Neo. Jenes wurde für das Weihnachtsgeschäft 2020 angekündigt.