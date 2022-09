Leak: Samsung Galaxy S23 kommt in neuem Design

Erst Ende August hieß es, dass sich das Design des neuen Samsung Galaxy S23 nicht wesentlich von seinem Vorgänger unterscheiden wird. Wie gsmarena nun berichtet, soll aber ein großer Schritt in Sachen Design gewagt werden.

Dabei muss gesagt werden: Bis zur offiziellen Vorstellung der neuen Smartphones dürften noch Monate vergehen, sie ist im ersten Quartal 2023 angekündigt. Dennoch berichten bereits regelmäßige Leaks von Funktionen und Aussehen der neuen Galaxy-Reihe.

Kamera-Insel verschwindet

Laut den neuesten Leaks dürfte sich Samsung von der Kamera-Insel auf der Rückseite verabschieden und auf 3 freigestellte Kameras in einer vertikalen Reihe setzen. Das Setup erinnert dabei an das Galaxy S22 Ultra, ist also nicht ganz neu.