Was Tester über Lenovo-Laptop mit transparentem Display sagen

Wie Engadget , Gizmodo und Mashable berichten , ist Lenovos Idee für Project Crystal, einen Laptop zu kreieren, der als Augmented-Reality-Maske fungieren kann. In der Basis des Laptops ist eine nach hinten orientierte Kamera integriert, die Objekte erkennen kann. Blickt man durch den Bildschirm hindurch, kann dieses Objekt z.B. am Bildschirm eingerahmt werden, Nutzer*innen können Zusatzinformationen dazu am transparenten Display aufrufen. Wie erste Tester*innen berichten, funktionierte das bei Demonstrations-Anwendungen am MWC ganz gut, aber umwerfend sei es nicht.

Auf Knopfdruck undurchsichtig

Text, der am Bildschirm eingegeben wird, erscheint - von der Rückseite betrachtet - natürlich spiegelverkehrt. Mit einem Tastendruck soll man die Orientierung aber sofort umdrehen können, sodass man bei Präsentationen etwa seinem Publikum sofort zeigen kann, was man selbst gerade am Bildschirm bearbeitet hat. Laut Lenovo soll es künftig auch möglich sein, den Bildschirm auf Knopfdruck undurchsichtig zu machen. Das wäre laut Tester*innen freilich dringend notwendig, man will ja Außenstehenden nicht ständig vermitteln, was am eigenen Bildschirm vor sich geht.

Keine Tasten spürbar

Project Crystal besitzt ein 17,3 Zoll großes MicroLED mit bis zu 1.000 Nits Helligkeit. Die projizierte Tastatur ist ersten Testpersonen der größte Dorn im Auge. Laptops, bei denen Touchscreens anstatt einer physischen Tastatur verwendet werden, haben allesamt den großen Nachteil, dass man nicht Tippen kann, ohne auf die Tastatur zu blicken. Die Position der Finger kann kaum gleich bleiben. Laut Lenovo will man hier mit KI nachhelfen. Sie soll das Schreibverhalten von Nutzer*innen analysieren und die Tastenpositionen entsprechend anpassen.